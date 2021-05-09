Путин заявил, что Победа над нацизмом принадлежит советскому народу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Великий подвиг Победы совершил советский народ, который в самое трудное время войны и решающих сражениях с фашизмом был один, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного, одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну", - сказал Путин, выступая на главном военном параде в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади.

Над нацизмом, отметил Путин, была одержана безоговорочная победа, а день 9 мая 1945 года был прославлен на века. "Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе, бился насмерть на всех рубежах в жесточайших боях на земле, на море, в небе", - сказал Путин.

Президент добавил, что люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли.

"Мы помним и тех, кто даровал кров, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников, вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков", - сказал Путин.

Непроходящей болью отзываются в сердцах муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, отметил он, неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях. "Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, чью жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас", - отметил глава государства, объявив минуту молчания.