Лукашенко после жалобы в Германии заявил, что "не наследникам фашизма его судить"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление немецких адвокатов, поданное в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.

"Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить... Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!" - сказал Лукашенко, слова которого в понедельник приводит госагентство "БелТА".

Президент отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. "Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну", - сказал он.

"У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны... Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа", - сказал Лукашенко. Он добавил, что сейчас ведется работа, чтобы поднять этот пласт о военных преступлениях тех лет на территории Белоруссии: "Как только наш генеральный прокурор занялся этим - лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке. И мы покажем это всему миру".

Лукашенко подчеркнул, что порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. "Не сдавали наши люди их. Нашли - всю деревню, живьем - траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде", - заявил он.

Президент добавил, что если уже его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров. В частности, он напомнил о разгонах акций "желтых жилетов" во Франции, событиях вокруг Капитолия в США и подобных событиях в других государствах, результатом которых в том числе стала гибель людей, тяжелые травмы от резиновых пуль и водометов. "Что они, обнимали, целовали этих людей - бунтовщиков? Нет, - обратил внимание Лукашенко. - Вот давайте по очереди. И пусть этот демократический суд всех осудит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас что-то нашли. Этого не будет. Это глупая, сиюминутная политика. Ну где-нибудь, но только не немцам нас судить. Они еще не отмазались перед белорусами, нами, наследниками этой Победы, за то, что они натворили в середине прошлого века".

Жалоба в Германии

Ранее четыре немецких адвоката обратились в федеральную прокуратуру Германии с жалобой на преступления против человечности в Белоруссии. Юристы подали заявление от имени десяти белоруссов, которые заявили, что пострадали от пыток силовиков во время протестов.

"Все подзащитные сообщают о задержаниях по ничтожным поводам, пытках и насилии в дни заключения. Они были заперты в слишком тесных камерах или автомобилях, в течение нескольких дней к ним применяли физическое насилие, унижали, угрожали и оскорбляли достоинство другими способами", - отметили адвокаты в своем заявлении.