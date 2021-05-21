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В РФ начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом

В России также идет "большая работа" над "оружием завтрашнего дня", заявил Сергей Шойгу

В РФ начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производстве боевых роботов с искусственным интеллектом.

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу в пятницу, выступая на марафоне "Новые знания".

Он также сообщил о большой работе над новейшими вооружениями, оружием "завтрашнего дня".

"Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - сказал министр.

Сергей Шойгу Минобороны РФ

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