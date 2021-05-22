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"Вектор" получит статус сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" станет седьмым сотрудничающим центром Всемирной организации здравоохранения по гриппу в мире, сообщил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов в ходе марафона "Новое знание" на площадке в Новосибирске в субботу.

"Мы в ближайшее время получаем статус сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, в настоящее время их шесть, мы будем седьмым сотрудничающим центром ВОЗ", - сказал он.

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Максютов подчеркнул, что "Вектор" работает только с летальными и тяжелыми случаями сезонного гриппа. "То есть, фактически, с теми вариантами, которые необходимо анализировать на наличие пандемического потенциала", - пояснил гендиректор центра.

Он также отметил, что на "Векторе" действует единственная в России референс-лаборатория по птичьему гриппу, и единственная в стране референс-лаборатория ВОЗ по новому коронавирусу.

Вектор ВОЗ Ринат Максютов Грипп Коронавирус

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