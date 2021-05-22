Производство "ЭпиВакКороны" достигло на ГНЦ "Вектор" 1 млн доз в месяц

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" сумел увеличить мощности по производству вакцины от COVID-19 до 1,1 млн доз в месяц, сообщил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов в ходе марафона "Новые знания" на площадке в Новосибирске в субботу.

"Если год назад наши возможности составляли только 3 тыс. доз в месяц, в конце прошлого года мы вышли на 20 тыс. доз в месяц, в феврале-марте текущего года - 500 тыс. в месяц, в апреле выпущено более миллиона, процесс масштабирования продолжается", - сказал он.

Гендиректор отметил, что "Вектор" также продолжает исследования циркулирующих в РФ штаммов, в настоящее время, сказал он, можно говорить о десятках тысяч вариантов вируса, циркулирующих в стране.