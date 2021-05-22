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Оппозиционер Галямина сообщила о своем задержании в Новгороде

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали оппозиционера, бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину на "Земском съезде" - встрече муниципальных депутатов в Великом Новгороде.

"Меня задержали. Причину задержания не назвали, не представились", - написала она в твиттере.

По данным СМИ, на съезде задержаны еще несколько участников.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Юлия Галямина Великий Новгород

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