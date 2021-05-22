На часть мундепов после съезда в Новгороде составили протоколы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в субботу отпускают участников съезда муниципальных депутатов в Великом Новгороде после составления протоколов об административном правонарушении и написания объяснительных.

"У одной части участников берут объяснительные, на остальных составляют протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации)", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь оппозиционера, бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николай Касьян.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали Галямину на "Земском съезде" - встрече муниципальных депутатов в Великом Новгороде.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.