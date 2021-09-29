Путин отметил, что РФ опережает весь мир в сфере ядерной космической энергетики

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия опережает на несколько лет конкурентов в разработках технологий ядерной космической энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это очень хороший задел, и нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений", - сказал Путин в среду на совещании по развитию космической отрасли.

Ядерная энергоустановка "Зевс"

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в РФ в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

В декабре 2020 года глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что российская орбитальная ядерная энергоустановка получит название "Зевс".

22 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый пуск с помощью орбитальной ядерной установки "Зевс" состоится в 2030 году.

11 декабря глава "Роскосмоса" сообщил, что перспективные российские корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки.

"Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - сообщил Рогозин.

Как сообщалось, "Роскосмос" заключил контракт с КБ "Авангард" на разработку аванпроекта комплекса "Нуклон" с ядерной энергоустановкой.

По данным портала госзакупок, контракт заключен между "Роскосмосом" и КБ "Авангард". Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей. Отмечается, что разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Космический буксир "Нуклон"

В сентябре 2020 года Блошенко сообщил о проработке госкорпорацией проекта многоразового космического буксира на ядерной энергии "Нуклон". По его словам, аппарат будет способен за одну миссию совершить полет от Венеры до Юпитера, а уже первый запуск зонда станет полноценной научной миссией.

"Мы хотим и произвести полет к Луне, и в этой же миссии после Луны сделать облет Венеры с доставкой к ней спутника для получения научных данных, и дальнейший транзит этого аппарата в сторону спутников Юпитера тоже с определенной полезной нагрузкой", - сказал Блошенко.

Он сообщил, что аппарат сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.