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Новокузнецк получит 6,5 млрд рублей на улучшение экологии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Проект "Чистый воздух", запущенный по предложению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Новокузнецке, дает свои результаты, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уже пошли позитивные изменения, и то, что 6,5 млрд рублей Новокузнецку будет выделено на решение экологических проблем - это очень серьезная заявка на улучшение экологической ситуации", - сказала она.

Ранее на выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе Матвиенко сообщила, что в Новокузнецке в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" удалось снизить количество выбросов на 10%, что вдвое больше запланированного показателя.

В среднем в городах Кузбасса режим неблагоприятных метеоусловий из-за загрязнения воздуха объявляется не менее 40 раз в год. Как говорил министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Высоцкий, доля автотранспорта в общем объеме выбросов составляет порядка 20%, доля выбросов от печного отопления - около 19%.

В 2019 году выбросы от стационарных источников составляли в Кемерове 55 800 тонн, в Новокузнецке - 294 200 тонн. При этом общий объем выбросов в Кемерове составляет порядка 100 000. тонн, в Новокузнецке они сократились с 313 000 тонн в 2017 году до 277 500 тонн в 2020 году.

Новокузнецк Кемеровская область Минприроды Валентина Матвиенко Кемерово Кузбасс Сергей Высоцкий

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