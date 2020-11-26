Режим "черного неба" пятый день сохраняется в городах Кузбасса

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Для предприятий Новокузнецка, Кемерова и Прокопьевска в очередной раз продлены рекомендации по сокращению выбросов в атмосферу из-за режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает пресс-служба облправительства Кузбасса в четверг.

Предполагается, что первый режим НМУ, который в минувшее воскресенье был введен на сутки и с тех пор ежедневно продлевается, будет снят в четверг вечером.

Причиной ввода режима стало отсутствие ветра и осадков, что способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Согласно прогнозу кузбасского гидрометцентра, такая погода будет сохраняться в регионе как минимум в ближайшие два дня.

Местные жители в соцсетях отмечают, что в период действия режима в воздухе ощущается запах газа, а небо затягивает серая дымка.

В соответствии с первым режимом в числе прочего рекомендовано ограничить пребывание на улице, помещения проветривать только кондиционерами и не проводить спортивные мероприятия и занятия на открытом воздухе.

В конце прошлого и начале текущего года в трех городах Кузбасса: Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск режим неблагоприятный метеоусловий вводился более 40 раз.