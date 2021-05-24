МВД предложило давать до двух лет колонии за побои, совершенные людьми с судимостью

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Законопроект, предполагающий наказание до двух лет лишения свободы за нанесение побоев лицом, имеющим судимость, подготовлен в МВД РФ.

Соответствующий проект федерального закона опубликован в понедельник на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается дополнить статью 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий (...) лицом, имеющим судимость", - говорится в тексте пояснительной записки.

Санкцией вводимой части статьи предусмотрен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В МВД отмечают, что в действующей редакции статьи 116.1 УК ответственность установлена только для тех, кто совершил преступление в период, когда он считается подвергнутым административному наказанию.

"Общественная опасность повторного нанесения побоев (в связи с предшествующим привлечением уже не к административной, а к уголовной ответственности) не может оцениваться как снизившаяся. Напротив, повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности", - считают в полиции.

Кроме того, законопроектом предусмотрен механизм взыскания компенсации в пользу потерпевшего.

Законопроект предложен министерством после признания в апреле этого года Конституционным судом РФ несоответствующей Основному закону страны статьи, вошедшей в Уголовный кодекс в рамках декриминализации побоев в 2017 году.