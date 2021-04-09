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Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной

Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал несоответствующей Основному закону страны статью, вошедшую в Уголовный кодекс в рамках декриминализации побоев в 2017 году.

Постановление, основанное на ранее вынесенных решениях, опубликовано на сайте суда. КС проверял конституционность положений статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ в связи с жалобой Людмилы Саковой.

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Согласно материалам дела, жительницу Оренбургской области Сакову систематически избивал брат. В 2018 году его привлекли к административной ответственности, а в дальнейшем за повторное насилие - уже к уголовной. В октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, он снова избил сестру. Однако за это его вновь привлекли лишь к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ.

В своем постановлении КС отмечает, что, разделив ответственность за побои в зависимости от их совершения впервые или повторно, законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, указывает на устойчивость поведения виновного и склонность к разрешению конфликтов насилием.

Более того, подчеркнул КС РФ, на недостаточность административного наказания и невыполнение государством своих обязанностей по защите личности указывает осуществление насилия над одним и тем же потерпевшим. Это дает основания для применения государством наиболее строгих - уголовно-правовых - средств защиты.

КС признал статью 116.1 УК Российской Федерации несоответствующей Конституции Российской Федерации "в той мере, в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность (...) в случае, когда побои (...) совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой статье или аналогичное по объективным признакам преступление (...)".

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Суд предписал федеральному законодателю внести в действующее законодательство необходимые изменения. До внесения изменений действующая редакция статьи 116.1 УК сохраняет силу.

Сакова, постановил Конституционный суд, имеет право на обращение в суд за компенсацией в связи с принятыми в ее деле правоприменительными решениями. При этом, исходя из принципа недопустимости придания обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность, постановление КС не ведет к пересмотру дела заявительницы.

Представитель заявительницы Мари Давтян в беседе с "Интерфаксом" подтвердила, что речь идет о норме УК РФ, появившейся в результате так называемой декриминализации побоев в 2017 году.

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Она подчеркнула, что КС РФ своим постановлением признал неконституционной статью УК в целом, а не её правоприменительную практику. Вместе с тем, отвечая на вопрос агентства, она подтвердила, что представители органов власти несколько разошлись в своих заключениях, направленных в рамках дела в КС РФ. Так, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас отмечал, что, с его точки зрения, речь идет о неопределенности в интерпретации статьи, которая в целом соответствует Основному закону страны. При этом представитель президента Российской Федерации в КС РФ Александр Коновалов отмечал, что правовая неопределенность имеется в самой статье УК РФ.

В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в законодательство, выводящие из-под уголовного наказания впервые совершенные побои. В УК РФ появилась статья 116.1, которую оспаривала Сакова.

Конституционный суд Оренбургская область Людмила Сакова

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