Убийца девятилетней девочки в Нижегородской области осужден пожизненно

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд в понедельник приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство девятилетней девочки. Об этом "Интерфаксу" сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Заседание проходило в закрытом режиме, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 24 сентября 2020 года девятилетняя девочка, возвращаясь домой из школы, вышла на остановке в поселке Неклюдово Борского района, но домой так и не дошла. Через несколько часов она была найдена убитой в безлюдном месте.

К убийству оказался причастен 34-летний мужчина, который ранее жил с матерью девочки. Он был задержан и арестован.

Позже выяснилось, что в тот же день, незадолго до расправы над ребенком, мужчина до смерти забил свою 46-летнюю знакомую молотком по голове.