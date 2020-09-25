Девятилетняя девочка найдена убитой в Нижегородской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела выявляют обстоятельства гибели маленькой девочки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в четверг около 17:00 девятилетняя девочка, возвращаясь домой из школы, вышла на остановке в поселке Неклюдово Борского района. Домой ребенок не вернулся.

В ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте поселка было найдено тело школьницы.

"При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). На месте работает следственно-оперативная группа.