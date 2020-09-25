Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в городе Бор Нижегородской области, также до смерти избил женщину, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, накануне он поссорился с женщиной, после чего избил ее, в том числе ударив молотком по голове. От полученных травм она скончалась. В этот же день мужчина встретил на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел девятилетнюю девочку в безлюдное место, задушил ее и скрылся с места убийства.

В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что убитая женщина не была матерью этой девочки, а просто жила с ней по соседству.

Задержанный ранее был неоднократно судим за преступления различной степени тяжести, отмечает следствие. В ближайшее время суд будут просить о его аресте, также планируется предъявить ему обвинение по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).

Как сообщалось, в четверг около пяти вечера девятилетняя девочка, возвращаясь домой из школы, вышла на остановке в поселке Неклюдово Борского района, но домой так и не пришла. Тело школьницы с признаками насильственной смерти было найдено в безлюдном месте поселка.

Утром в пятницу был задержан подозреваемый в убийстве ребенка - житель другого района Нижегородской области 1986 года рождения.

Нижегородская область

Новости по теме

Новости

Власти РФ задумались об ускорении вакцинации от COVID из-за роста заболеваемости

Пандемия коронавируса

В Госдуме допустили возвращение школ на "удаленку" из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели
Пандемия коронавируса

В Москве под COVID-19 перепрофилируют еще восемь больниц

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Дело депутата Мосгордумы Шереметьева направлено в суд

В 10 городах РФ запустят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');