Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в городе Бор Нижегородской области, также до смерти избил женщину, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, накануне он поссорился с женщиной, после чего избил ее, в том числе ударив молотком по голове. От полученных травм она скончалась. В этот же день мужчина встретил на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел девятилетнюю девочку в безлюдное место, задушил ее и скрылся с места убийства.

В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что убитая женщина не была матерью этой девочки, а просто жила с ней по соседству.

Задержанный ранее был неоднократно судим за преступления различной степени тяжести, отмечает следствие. В ближайшее время суд будут просить о его аресте, также планируется предъявить ему обвинение по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).

Как сообщалось, в четверг около пяти вечера девятилетняя девочка, возвращаясь домой из школы, вышла на остановке в поселке Неклюдово Борского района, но домой так и не пришла. Тело школьницы с признаками насильственной смерти было найдено в безлюдном месте поселка.

Утром в пятницу был задержан подозреваемый в убийстве ребенка - житель другого района Нижегородской области 1986 года рождения.