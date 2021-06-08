Свиблов вошел в совет директоров золотодобытчика Trans-Siberian

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Владислав Свиблов и его представитель Антон Глазунов вошли в совет директоров золотодобытчика Trans-Siberian Gold (TSG), сообщила компания.

Фирма Свиблова Horvik выкупила 51,2% Trans-Siberian у группы фондов UFG и ее партнеров (в результате реализации программы поощрения пакет размылся до 48,6%). Horvik по акционерному соглашению с Trans-Siberian может номинировать в совет директоров 1-3 человек. Представители UFG Чарльз Райан, Роберт Сассон и Флориан Феннер покинули совет в конце мая.

Помимо Свиблова и Глазунова в совет TSG сейчас входят глава компании Александр Дорогов, операционный директор Евгений Антонов и неисполнительные директора Лу Наумовский (временный председатель совета и старший независимый директор) и Стюарт Диксон.

Свиблов - собственник, председатель совета директоров и гендиректор группы Highland Gold, входящей в топ-10 российских золотодобытчиков, владелец "Озерной горнорудной компании", реализующей крупный полиметаллический проект в Бурятии, и ряда других активов.

Глазунов - член совета директоров и директор по стратегии и развитию Highland Gold, также менеджер "Озерной горнорудной компании".

Trans-Siberian Gold разрабатывает Асачинское золоторудное месторождение в Камчатском крае, входит в топ-30 российских золотодобытчиков. Также компании принадлежит проект Родниковый на Камчатке. Акции TSG торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.