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Хозяин старого холодильника получил год колонии-поселения за гибель шести человек

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Чувашии 51-летний житель деревни Орнары Урмарского района приговорен к году колонии-поселения по делу о гибели шести человек при пожаре, сообщили в СК. Он признан виновным в причинении им смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

Суд установил, что пожар в доме подсудимого начался из-за короткого замыкания в холодильнике. Холодильник, срок эксплуатации которого истек в 2007 году, стоял в холодных сенях. Хозяин продолжал его использовать, несмотря посторонние стуки, вибрацию и запрет эксплуатировать электробытовые приборы при повышенной сырости.

Холодильник замкнуло, он загорелся около 5:30 утра 1 января 2021 года. Погибли жена хозяина, две ее дочери и три ее внучки, которым было четыре года, семь и десять лет.

Вину хозяина дома доказали пожарно-техническая экспертиза, его собственные признательные показания и слова других свидетелей.

Чувашия Орнары СКР

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