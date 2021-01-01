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В Чувашии в результате пожара в жилом доме погибли шесть человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства гибели шести человек при пожаре в жилом доме в Урмарском районе Чувашии, сообщает в пятницу региональное СУ СКР.

Рано утром 1 января в жилом доме в деревне произошло возгорание. Как рассказали в СКР, после тушения огня на месте происшествия обнаружили останки троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения.

В момент пожара в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина - единственный, кому удалось выжить.

По факту гибели людей при пожаре решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия, назначены необходимые экспертизы.

На сайте республиканского ГУ МЧС уточняется, что возгорание произошло в 05:51 по Москве в доме по улице Октябрьская в деревне Орнары.

Чувашия

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