После пожара в Чувашии с гибелью шести человек завели уголовное дело

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в Урмарском районе Чувашии, в результате которого погибли шесть человек, сообщает в пятницу республиканское СУ СКР.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, пожар произошел "в результате неосторожного обращения с огнем в деревянном жилом доме". Жилище сгорело полностью.

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для выяснения точных причин возгорания.

Как сообщили в СКР, "кроме того, установлено, что погибшая семья с детьми ранее состояла на учете в Цивильском районе (Чувашии - ИФ)". После переезда в Урмарский район их документы были переданы, детей навещали социальные работники, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло утром в пятницу в доме в деревне Орнары. После тушения огня на месте происшествия обнаружили останки троих взрослых и троих детей.