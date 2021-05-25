Источник заверил, что РФ не будет ограничивать полеты над Белоруссией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия не станет ограничивать транзит гражданских самолетов через Белоруссию в третьи страны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, транзит в третьи страны осуществляется в обычном режиме. Авиакомпании самостоятельно принимают решения о прокладке маршрута, включая транзитные участки через воздушное пространство той или иной страны.

"Авиакомпании имеют право, исходя из собственных коммерческих интересов, преимущественно из интересов топливной эффективности, прокладывать и изменять маршруты", - объяснил источник.

Вопрос о полетах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан.

Накануне Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию. Кроме того, саммит Евросоюза призвал совет "принять необходимые меры для закрытия воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями".

Ранее о приостановке полетов через воздушное пространство Белоруссии объявляли Lufthansa, Air France, Finnair.