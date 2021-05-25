Поиск
AНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАКазахстан Казахстан

Источник заверил, что РФ не будет ограничивать полеты над Белоруссией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия не станет ограничивать транзит гражданских самолетов через Белоруссию в третьи страны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииСамолет "ЮТЭйр" облетел Белоруссию стороной из-за экономии топливаЧитать подробнее

По его словам, транзит в третьи страны осуществляется в обычном режиме. Авиакомпании самостоятельно принимают решения о прокладке маршрута, включая транзитные участки через воздушное пространство той или иной страны.

"Авиакомпании имеют право, исходя из собственных коммерческих интересов, преимущественно из интересов топливной эффективности, прокладывать и изменять маршруты", - объяснил источник.

Вопрос о полетах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан.

Накануне Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию. Кроме того, саммит Евросоюза призвал совет "принять необходимые меры для закрытия воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями".

Ранее о приостановке полетов через воздушное пространство Белоруссии объявляли Lufthansa, Air France, Finnair.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия

Новости по теме

Новости

Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%

Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью

Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью

В России за сутки выявили 7,9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 7,9 тыс. новых случаев COVID-19

Самолет "ЮТЭйр" облетел Белоруссию стороной из-за экономии топлива

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

ФСБ предотвратила теракт на 9 мая в Норильске

Володин предостерег, что осужденные не восполнят дефицит рабочих на стройках

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Что случилось этой ночью: вторник, 25 мая

Роскомнадзор заявил о применении нейросетей для мониторинга интернета

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');