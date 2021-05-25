"Белаэронавигация" ждет сокращения авиатрафика на уровне 5% из-за санкций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Отказ отдельных авиакомпаний использовать воздушное пространство Белоруссии, потенциально может привести к потере авиатрафика на уровне около 5%, сообщил "Интерфаксу" замгендиректора госпредприятия "Белаэронавигация" Валериан Гродь.

"Если оценивать потенциальные потери трафика от отказа ряда авиакомпаний использовать воздушное пространство Белоруссии - по данным СМИ, это Wizz Air, аirBaltic, LOT,- то это составит до 5% от его общего объема", - сказал он.

По его данным, за минувшие сутки на фоне реакции западных стран на инцидент с самолетом Ryanair, вынужденно севшем в Минске, ситуация с авиатрафиком в воздушном пространстве Белоруссии оставалась штатной: "За прошедшие сутки воздушное пространство Белоруссии пересекли 402 самолета, для понедельника это стандартная ситуация". "Это даже больше, чем в прошлый понедельник", - добавил он.

Гродь рассказал, что в начале недели авиатрафик традиционно снижается и с понедельника по среду составляет 395-400 самолетов в сутки, к концу недели показатель растет до 500. По его данным, среднедневный трафик за 24 дня мая составил 437 самолетов.

Говоря о последствиях решения Литвы запретить прием и вылет самолетов, пересекающих Белоруссию, представитель "Белаэронавигации" отметил, что "в Литву через нас небольшой процент трафика идет". Он допустил вероятный рост издержек авиакомпаний, которые будут облетать Белоруссию в случае принятия жестких решений со стороны Евросоюза. В то же время, по его словам, "пока невозможно прогнозировать, как такое решение скажется на авиатрафике".

Он также отметил, что авиакомпании, которые использовали или используют воздушное пространство Белоруссии, не обязаны уведомлять белорусскую сторону об отказе от полетов над территорией республики.

По данным "Белаэронавигации", структура воздушного пространства Белоруссии включает 66 маршрутов обслуживания воздушного движения протяженностью более 23 тысяч км.

Европейские авиакомпании начали отказываться от пролетов над Белоруссией с 24 мая. Вечером о таком решении объявила Lufthansa. Вскоре после этого Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию, а страны ЕС призвал не принимать белорусские авиакомпании.

Закрыть авиасообщение с Белоруссией, кроме Литвы, также решили Великобритания и Украина. 25 мая Транспортный департамент Эстонии направил всем авиакомпаниям рекомендацию воздерживаться от посещения воздушного пространства Белоруссии.

Singapore Airlines также решила поменять маршруты некоторых своих авиарейсов в Европу, чтобы они не проходили через воздушное пространство Белоруссии.