Самолет "ЮТЭйр" облетел Белоруссию стороной из-за экономии топлива

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Представитель авиакомпании "ЮТЭйр" Наталья Мелехова объяснила облет накануне территории Белоруссии стороной самолетом Москва-Калининград вопросами топливной эффективности.

Она сообщила "Интерфаксу", что никаких извещений, ограничивающих полеты над Белоруссией, не было.

"Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство республики Белоруссия, а возвращались уже через нее", - сказала она.

По данным Flightradar24, самолет "ЮТЭйр", выполнявший рейс Москва-Калининград, обошел воздушное пространство Белоруссии стороной.

Ранее в Росавиации заявили, что российские авиакомпании продолжают выполнять полеты в Белоруссию в обычном режиме.

Вопрос о полетах авиалайнеров над территорией Белоруссии был поднят после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого после посадки задержали.

Накануне Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию. Кроме того, саммит Евросоюза призвал совет "принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями".

Ранее о приостановке полетов через воздушное пространство Белоруссии объявляли Lufthansa, Air France, Finnair.