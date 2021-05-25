Кузбасский "ТопПром" оштрафовали за взятку в решении вопроса экспорта угля

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья Центрального района Кемерово назначил АО "ТопПром" (угольный холдинг) как юрлицу штраф в размере 59,8 млн рублей за передачу взятки должностному лицу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Предприятие было признано виновным по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).

В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Штраф оплачен в полном объеме, уточнили в ведомстве.

Ранее было установлено, что единственный акционер АО "ТопПром" передал в интересах компании с помощью посредника взятку почти в 6 млн рублей должностному лицу за содействие при согласовании и утверждении планов перевозки угля и угольной продукции на экспорт.

Собственником "ТопПрома" является новокузнецкий бизнесмен Николай Королев, которому в июле 2020 года было предъявлено обвинение в сокрытии от налоговой инспекции более 89 млн рублей.

Кроме того, в апреле 2020 года генеральный директор "ТопПрома" Владимир Честнейшин был взят под стражу по обвинению по пункту "в" части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, он для увеличения прибыли предложил представителю польской фирмы за $5 тыс. продавать уголь по цене выше рыночной.

К настоящему времени оба этих дела находятся на рассмотрении суда Центрального района города Кемерово.