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Путин поручил представить предложения по наращиванию перевозок угля

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 сентября проработать вопрос о наращивании перевозок угля с территории восточной части страны.

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"Правительству РФ представить предложения по увеличению вывоза угля, в том числе в восточном направлении, из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, кабинет министров должен будет подготовить нормативную базу для планирования объемов таких перевозок из каждого конкретного региона в период до 2025 года "с учетом роста провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и баланса интересов всех грузоотправителей". Одновременно правительству поручено "принять меры" для ускоренного развития пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в том числе для вывоза угля из Хакасии, Бурятии, Забайкальского края и Якутии на восток. Доклад по этому поводу президент ждет до 1 ноября.

Владимир Путин Сибирь Дальний Восток

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