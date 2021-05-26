По итогам встречи Байдена и Путина не планируется подписание документов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Подписание документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена пока не планируется, сообщили в Кремле.

"Нет, пока об этом речь не заходила, пока не планируется", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что Путин на встрече с Байденом вряд ли будет сам поднимать вопрос о санкциях.

"Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений. Вы упомянули слова президента Байдена о том, что санкции не эффективны по "Северному потоку". Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом", - сказал пресс-секретарь.

Так Песков ответил на вопрос о том, будет ли поднята на саммите тема санкций и можно ли рассчитывать, что после встречи санкционная риторика пойдет на спад.

Ранее пресс-служба Кремля объявила, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Белый дом подтвердил эту информацию.

Это будет первая личная встреча Путина с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону, в последний раз - 13 апреля.