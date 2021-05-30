Байден пообещал затронуть в Женеве тему нарушений прав человека

Президент США Джо Байден Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека.

"Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека", - сказал он в воскресенье в ходе выступления в Делавэре.

Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

На этой неделе пресс-служба Кремля сообщила, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве. Белый дом подтвердил эту информацию. В Кремле также сказали, что подписание документов по итогам переговоров Путина и Байдена пока не планируется.

Это будет первая личная встреча Путина с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону.