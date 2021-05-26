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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на очередь в миграционный центр

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Жильцы ЖК "Цветы" в спальном районе Нижнего Новгорода начали жаловаться, что в последние дни в их дворах десятки иностранцев шумят и мусорят. В соцсетях появилось видеозапись драки мигрантов.

Нижегородцы связывают это с тем, что иностранцы ждут очереди в построенный неподалеку миграционный центр, чтобы успеть до 16 июня продлить документы о праве пребывания в России. В центре нет залов ожидания, поэтому посетители вынуждены проводить время во дворах и на детских площадках.

Пресс-служба региональной полиции подтвердила, что в районе скопились иностранцы, которые затянули с оформлением патентов на труд и других документов и теперь спешат успеть это сделать до 16 июня.

Чтобы ускорить оформление документов, часы работы отдела по вопросам трудовой миграции увеличили. Его сотрудники теперь работают с 6 утра и до приема документов у последнего заявителя, отметили в пресс-службе. В день в центре принимают документы у более чем 250 человек и выдают - более чем 320.

Чтобы предотвратить конфликты между мигрантами и жильцами ЖК "Цветы", в этот район отправили наряды патрульно-постовой службы полиции и ДПС.

Из-за пандемии часть мигрантов осталась в России без возможности уехать домой и переоформить документы. Указами президента им продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения. В середине апреля 2021 года МВД России объявило, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ.

МВД Нижний Новгород

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