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МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов
Палаточный лагерь мигрантов в Самарской области
Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Он сказал это на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна, - заявил он. - Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

Замминистра рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств".

"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил Горовой.

Из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения.

МВД Александр Горовой СНГ коронавирус

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