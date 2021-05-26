Авторы решили не дополнять законопроект о запрете сравнивать СССР и нацистскую Германию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авторы законопроекта о запрете на публичное отождествление целей и действий советского и немецкого командования и военных во время Второй мировой войны не будут вносить поправок к его второму чтению. Об этом "Интерфаксу" сказала председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Она объяснила, что большинство предложенных дополнений уже содержатся в инициативе или действующем законодательстве.

"Мы с коллегами всесторонне обсудили возможные поправки к законопроекту, над которыми я предложила подумать. Пришли к выводу, что возложение на СССР ответственности за развязывание Второй Мировой войны включается в понятие "отождествление" (...) Перекладывать действия нацистской Германии, признанные мировым сообществом, на Советский Союз - это и значит отождествлять", - сказала она.

Запрет на оправдание нападения Германии на СССР, по словам депутата, также уже обеспечен статьей 354.1 Уголовного Кодекса (УК РФ) "Реабилитация нацизма", так как "любое оправдание нацизма - это попытка его реабилитации".

Ямпольская добавила что ввести запрет на обвинение СССР в оккупации территорий - это "принципиальный" вопрос, на который депутатам в том числе "указывали и коллеги из силовых ведомств", однако введение такой поправки требует длительных экспертных обсуждений, которые не позволили бы окончательно принять инициативу до конца текущего созыва.

"Учитывая, что до завершения заключительной сессии нынешнего созыва Госдумы остается меньше месяца, а законопроект необходимо принять во всех трех чтениях, мы, авторы инициативы, решили не вносить поправок ко второму чтению. Конечно, это вовсе не означает, что другие депутаты не подадут свои поправки", - сказала она.

Также комитет пока не планирует ужесточения наказаний за нарушение вводимых норм, хотя и готов рассмотреть его варианты, если они поступят от коллег. Введение уголовного наказания по данным статьям также не предполагается.

"Цель не в том, чтобы наказать с максимальной жесткостью, а в том, чтобы еще раз на государственном уровне декларировать: в России есть святые вещи, нельзя их порочить, нельзя вытирать ноги о подвиг наших дедов и прадедов", - отметила Ямпольская.

Первое чтение законопроект № 1166218-7 прошел 25 мая. В палату он был внесен 5 мая.

Законопроект предлагает запретить публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

Также в нем есть поправки к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ) о запрете публичного "отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

В случае принятия законопроекта запрет будет распространяться на публичные выступления, "публично демонстрирующиеся произведения", СМИ и интернет.

"Думаю, что может быть ко второму чтению надо расширить и список деяний, запрет на которые вводится, потому что в принципе мы могли бы ввести еще запрет на оправдание нападения Германии на Советский Союз, запрет на возложение ответственности на Советский Союз за Вторую мировую войну, обвинения в присоединении территорий", - говорила ранее Ямпольская.

Она добавила, что на отзыв в правительство уже направлен законопроект о введении за нарушение новых норм административной ответственности, аналогичной действующему наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики (до 2 тысяч рублей для граждан, до 4 тысяч рублей для должностных и от 10 до 50 тысяч рублей для юрлиц), однако к его второму чтению депутаты "готовы рассмотреть и более строгое наказание".