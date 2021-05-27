Иск Навального к Пескову рассмотрят 15 июня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 15 июня рассмотрит по существу иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Рассмотрение гражданского дела по иску Навального к Пескову назначено на 15 июня 2021 года в 11:45", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Такое решение принято по итогу досудебной подготовки по делу.

Претензии Навального связаны с заявлениями Пескова о возможном сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами.

Навальный отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.