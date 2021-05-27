В Саратовской области у Куриловки загорелся газопровод

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Новоузенском районе Саратовской области загорелся участок газопровода, принадлежащий ООО "Газпром трансгаз Саратов".

"В настоящее время происходит факельное горение, выгорание газа. Задвижка перекрыта. Угрозы населенным пунктам нет, объект находится в поле", - сообщили в региональном упрвлении МЧС.

Пожар начался рядом с Куриловкой в 17:20 по местному времени.

Региональная прокуратура сообщила в своем инстаграме о трех пострадавших: это рабочие, проводившие ремонтные работы.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва на газопроводе.