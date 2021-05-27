Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария8 : 1Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 16:15США США4 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 20:15Швеция ШвецияЧехия ЧехияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияИталия Италия

В Саратовской области у Куриловки загорелся газопровод

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Новоузенском районе Саратовской области загорелся участок газопровода, принадлежащий ООО "Газпром трансгаз Саратов".

"В настоящее время происходит факельное горение, выгорание газа. Задвижка перекрыта. Угрозы населенным пунктам нет, объект находится в поле", - сообщили в региональном упрвлении МЧС.

Пожар начался рядом с Куриловкой в 17:20 по местному времени.

Региональная прокуратура сообщила в своем инстаграме о трех пострадавших: это рабочие, проводившие ремонтные работы.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва на газопроводе.

Газпром Сартовская область Куриловка МЧС

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Вену удивило решение Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines

Вену удивило решение Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines

Пассажирский Як-42 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Unilever предупредила об остановке выпуска мороженого на 10 дней

Эксперт отметила снижение спроса на хлеб массовых сортов в РФ

Эксперт отметила снижение спроса на хлеб массовых сортов в РФ

"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров отмененного рейса Air France

"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров отмененного рейса Air France

Мэр Оренбурга после обысков заявил, что ему не предъявлены обвинения

Google оштрафован на 3,5 млн рублей

TikTok оштрафован на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');