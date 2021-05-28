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Под Саратовом ликвидировали возгорание на газопроводе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на участке газопровода "Средняя Азия - Центр 2" в Новоузенском районе Саратовской области ликвидировали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Горение (газопровода - ИФ) прекращено",- сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне в 15:58 мск в районе села Куриловка при проведении работ на участке магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр 2" произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа.

Пострадали три человека. Работник подрядной организации с ожогами был доставлен в районную больницу, угрозы его жизни нет. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Участок возгорания был оперативно локализован. Происшествие не повлияло на газоснабжение потребителей.

Саратовская область

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