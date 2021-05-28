Россельхознадзор счел голод причиной гибели оленей в камчатской тундре

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Причиной падежа оленей в Тигильском районе Камчатки стал голод, а не опасное заболевание, сообщает в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по краю и Чукотскому автономному округу.

"Учитывая полученные результаты лабораторных испытаний, данных осмотра, толщину снежного покрова (40-50 см) и наличие под снегом воды и льда можно сделать вывод о том, что причиной падежа стал голод", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в начале мая сотрудники Камчатской краевой станции по борьбе с болезнями животных осмотрели останки более 350 оленей, туши которых были обнаружены вдоль берега Охотского моря на расстоянии от 5 до 40 м друг от друга. Визуально признаков заразных болезней на животных не было. Сотрудники станции отобрали пробы на выявление сибирской язвы. Пробы изучили специалисты ветеринарных лабораторий, и не обнаружили в них возбудителя опасного заболевания.

Как сообщалось, в конце апреля очевидцы обнаружили в Тигильском районе сотни погибших оленей. Версия о том, что животные погибли от голода, выдвигалась изначально. Олени попали на местность, где снег покрылся коркой льда. Животные не смогли добраться до ягеля, находящегося под снегом.