Очевидцы сообщили о сотнях погибших оленей в камчатской тундре

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В администрации Камчатки проверяют сообщение о гибели сотен оленей в Тигильском районе, сообщили в региональном Минсельхозе. Искать оленей отправили вертолет со специалистами.

Министр сельского хозяйства Вячеслав Черныш через пресс-службу рассказал, ссылаясь на представителей оленеводческих хозяйств Тигильского района, что повышенный падеж животных выявлен на предприятии "Возрождение развития оленеводства". Основная версия случившегося - олени погибли от голода. Они попали туда, где снег покрылся коркой льда, и не смогли добраться до ягеля, находящегося под снегом.

"Это связано с тем, что ранее оленей выпасали в северной части полуострова. Из-за пожаров, которые произошли в тундре в прошлые годы, кормовая база для оленей истощилась. Предприятием было принято решение гнать стадо на юг, около 100 километров. Предварительно оленеводы проехали весь маршрут на снегоходах. Но когда начали гнать стадо, в связи с климатическими условиями вскрылись некоторые реки, потому было принято решение вести оленей вглубь полуострова. Из-за переменчивой погоды на снегу встала ледяная корка, олени не могли добыть корм самостоятельно. Основное стадо оленеводы кормили комбикормом. Потому погибшие олени, скорее всего, отбились от стада", - сказал министр.

На вертолете, который отправился на поиски оленей, будут сотрудники предприятия "Возрождение развития оленеводства" и ветеринар.

Прокуратура Камчатского края сообщила, что начала проверку сообщений о гибели животных.