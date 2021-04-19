Ученые убедились в уникальности оленей Камчатки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Генетическая экспертиза, проведенная в лаборатории Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в Москве, установила, что дикие северные олени Камчатки уникальны, сообщает в понедельник пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"В результате проведенных исследований ДНК из биоматериалов парнокопытных, собранных в Кроноцком заповеднике (экскременты, фрагменты рогов, шерсть), ученые выяснили, что по различным параметрам животные отличаются от сородичей из других регионов", - говорится в сообщении.

Руководитель Кабинета методов молекулярной диагностики Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Марина Холодова заявила, что популяция дикого северного оленя Кроноцкого заповедника представляет собой генетически своеобразную группировку, отличающуюся от других популяций Rangifer tarandus. Ее можно отнести к отдельной эко-географической единице, требующей особой охраны и постоянного мониторинга.

Сейчас сотрудники Кроноцкого заповедника наблюдают за несколькими десятками диких северных оленей в Кроноцко-Богачевской тундре. Крупное стадо из 44 особей пришло с зимних пастбищ. Государственный инспектор заповедника Алексей Маслов сообщил, что "это только первое стадо, остальные подтянутся попозже. Животные ведут себя очень спокойно, рядом нет хищников, давно уже не было видно волчьих следов. В конце мая-начале июня у важенок начнётся отел и мы увидим маленьких оленят. Надеюсь, что численность популяции дикого северного оленя будет расти".

Камчатский дикий северный олень - крупнейший в Евразии. До 80-х годов прошлого века Камчатку населяло свыше 20 тыс. диких северных оленей. Резкое сокращение численности началось в результате нерациональной охоты, браконьерства и развития инфраструктуры. К 2006 году численность оленей сократилась до 2 тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки. К 2010 году на полуострове осталась единственная Кроноцко-Жупановская популяция диких северных оленей общей численностью около 900 особей. Сохранить ее помог строгий охранный режим Кроноцкого заповедника. После мощного извержения вулкана Кизимен, которое началось в декабре 2010-го и длилось ровно 3 года, численность животных начала катастрофически сокращаться.Согласно данным последних авиаучетов, которые проводились весной 2020 года, численность единственной на Камчатке крупной группировки дикой северных оленей, которая сохранилась в Кроноцком заповеднике, составляет около 400 особей.