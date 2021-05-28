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Комитет Госдумы поддержал закон о "едином измерителе" интернета

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал законопроект (1175409-7), обязывающий интернет-ресурсы передавать данные о размере своей российской аудитории специальной организации Роскомнадзора - единому измерителю.

Решение было принято на заседании комитета в пятницу.

Как сообщил "Интерфаксу" автор инициативы, член думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, эта обязанность коснется в том числе зарубежных компаний, включая Google, Facebook и Twitter.

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Согласно инициативе, Роскомнадзор до 21 августа 2021 года должен выбрать организацию, которая будет выполнять функции единого измерителя интернет-аудитории. При этом порядок ее выбора, методику измерения аудитории и порядок взаимодействия с их владельцами интернет-ресурсов Роскомнадзор установит самостоятельно.

Обязательная передача данных единому измерителю может происходить как напрямую, так и посредством "установки используемой уполномоченной организацией (...) программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для исследования объема аудитории".

Перечень конкретных данных, которые интернет-ресурсы должны будут передавать в уполномоченную организацию РКН, как и порядок их передачи, утвердит правительство РФ.

В то же время в законопроекте уже прописано, что в исследование объема аудитории входит сбор и анализ данных, "относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, (...), размещенной на них продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации".

Как сообщил Горелкин "Интерфаксу" со ссылкой на одного из участников рынка, в случае принятия законопроекта на разработку такой системы может уйти не менее полугода. При этом единый измеритель предполагается сделать одновременно с опорой на разные источники данных - панельные измерения и информацию таких крупных компаний, как "Яндекс".

"Законопроект об иностранных платформах, по моим ощущениям, начнет действовать не раньше 2022 года. Возможно, к этому времени уже будет готов единый измеритель", - отметил депутат.

Госдума Антон Горелкин Роскомнадзор Google Facebook Twitter

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