В Госдуме предложили создать единую организацию для измерения аудитории СМИ в интернете

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Депутат Антон Горелкин в среду внес в Госдуму законопроект о создании единой организации для измерения аудитории медиаресурсов в интернете.

Документом (1175409-7) предлагается проводить измерение аудитории телеканалов, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных информационных ресурсов с помощью специально уполномоченной Роскомнадзором организации. При этом порядок выбора такой организации, методику измерения аудитории интернет-ресурсов и порядок ее взаимодействия с их владельцами Роскомнадзор установит самостоятельно.

Владельцы подлежащих исследованию информационных ресурсов будут обязаны обеспечить этой организации возможность "проведения исследований объема аудитории такого информационного ресурса, в том числе размещенных на нем продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации" посредством "установки используемой уполномоченной организацией (...) программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для исследования объема аудитории", либо самостоятельно передавая ей нужные данные.