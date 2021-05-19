Facebook и Twitter могут обязать передавать РКН данные о размере аудитории в РФ

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Крупные иностранные IT-компании в рамках законопроекта об обязательном открытии филиалов в России должны будут передавать данные о количестве российских посетителей своих ресурсов единому измерителю Роскомнадзора, заявил автор соответствующего законопроекта Антон Горелкин.

"Говорить, что эта компания будет определять, кому открывать представительство, а кому нет - некорректно. Это один из критериев, и, если иностранная платформа работает в России, желает здесь зарабатывать, "якориться", она, конечно, должна будет с единым измерителем работать", - сказал Горелкин "Интерфаксу".

По словам депутата, под действие норм о едином измерителе интернет-аудитории попадают все крупнейшие зарубежные IT-компании и соцсети - среди них Google, Facebook и Twitter.

Единый измеритель аудитории в интернете

В среду Горелкин внес в Госдуму законопроект о создании единой организации для измерения аудитории медиаресурсов в интернете.

Документом (1175409-7) предлагается проводить измерение аудитории телеканалов, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и "иных информационных ресурсов" с помощью специально уполномоченной Роскомнадзором организации. При этом порядок выбора такой организации, методику измерения аудитории интернет-ресурсов и порядок ее взаимодействия с их владельцами Роскомнадзор установит самостоятельно.

Владельцы подлежащих исследованию информационных ресурсов будут обязаны обеспечить возможность "проведения исследований объема аудитории" такого ресурса, "в том числе размещенных на нем продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации" посредством "установки используемой уполномоченной организацией (...) программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для исследования объема аудитории", либо самостоятельно передавая ей нужные данные.

Согласно законопроекту, исследованию размера аудитории подлежат сайты, информационные системы и программы, используемые для "распространения продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации" на русском языке и других языках народов РФ. Реестр таких ресурсов сформирует Роскомнадзор, порядок его создания и ведения - правительство РФ.

Кроме того, правительство утвердит перечень данных, которые интернет-ресурсы должны будут передавать в уполномоченную организации, и порядок их передачи.

В то же время в инициативе уже прописано, что в исследование объема аудитории входит сбор и анализ данных, "относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, (...), размещенной на них продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации".

Для создаваемой организации предусмотрен и ряд ограничений - она сможет использовать полученные данные исключительно с целью исследований объема аудитории интернет-ресурсов и не в праве распространять рекламу, а также служить посредником рекламорастпространителя.

Роскомнадзор обязывается выбрать организацию для измерения аудитории интернет-ресурсов до 21 августа 2021 года.

Филиалы IT-гигантов в РФ

Ранее глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал инициативу, которая обяжет крупные иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать полноценные представительства или филиалы на территории России. По словам депутата, законопроект должен быть внесен в Госдуму в течение текущей недели и принят до конца сессии.

Инициатива будет содержать и новые меры ответственности за несоблюдение вводимой нормы: запрет на распространение рекламы об интернет-ресурсе и публикацию рекламы на нем, запрет на проведение платежей в адрес ресурса и запрет на сбор и трансграничную передачу нарушителем персональных данных.

Чтобы подпасть под действие законопроекта компании помимо ежедневной аудитории в 500 тысяч человек должны распространять информацию на русском языке, таргетировать рекламу на российских потребителей, получать прибыль от деятельности в России и обрабатывать персональные данные россиян.