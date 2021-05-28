Обвинение попросило 14 лет и 9 месяцев колонии для экс-главы Татфондбанка

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Представители гособвинения на прениях сторон в Вахитовском районном суде Казани по уголовному делу против бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина попросили суд приговорить его к реальному лишению свободы, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Обвинение Мусину предъявлено по шести эпизодам злоупотребления полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года Мусин использовал свои полномочия в Татфондбанке вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгоды для себя и других лиц.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей, при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам на сумму 20,5 млрд рублей, при уступке права требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на утратившие ликвидность облигации Татфондбанка, при получении Татфондбанком кредита в ЦБ РФ в размере 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.

В марте 2017 года Мусин был заключен под стражу. В январе 2018 года суд смягчил бывшему банкиру меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.