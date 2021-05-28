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Песков назвал экстраординарной ситуацию с перелетами в Россию

Песков назвал экстраординарной ситуацию с перелетами в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали экстраординарной ситуацию с перебоями в авиаперелетах европейских компаний в Россию, но отметили, что проблемы вызваны техническими причинами, которые вскоре планируется разрешить.

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"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

По его словам, существуют согласованные маршруты полетов, "согласованные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны".

"Самолет не влетает в страну в любом месте", - подчеркнул Песков, указав, что подобного рода согласования обусловлены, в том числе, вопросами авиационной безопасности. "Когда самолеты авиакомпаний, которые облетают Белоруссию, просятся влететь в разных, не согласованных точках, возникают технические проблемы", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Ситуация, действительно, экстраординарная. Мы бы хотели, чтобы их не возникало. Но раз они возникли из-за решений Евросоюза, и компании прислушались к рекомендациям Брюсселя, такие технические заминки неизбежны. Авиационные власти напряженно работают в эти дни, чтобы их ликвидировать", - сказа Песков.

В Кремле не считают, что перебои c авиаперелетами европейских компаний в РФ негативно отразятся на отношениях с Евросоюзом. "Здесь нет никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих", - сказал Песков.

"Ни российские авиационных власти, ни службы и ведомства, в том числе авиационные, не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, будет ли Россия проводить свое расследование инцидента, как это делают ФБР и Польша. "Я не могу сказать. Мы в данном случае находимся, мне кажется, в наиболее логичной ситуации, потому что мы не прекращали ни с кем диалог, мы не прерываем ни с кем общения. Более того, мы углубляем наш диалог", - сказал он.

"В рамках этого углубленного диалога президент Путин будет иметь возможность сегодня, что называется, от первоисточника получить информацию о произошедшем", - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что во многочисленных расследованиях нет смысла. "А все вот эти расследования, ну представьте себе, будет десяток расследований, ну и к какому выводу они придут? Тем более, что выводы были, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств", - сказал он.

Песков напомнил, что с самого начала Россия настаивала на очень внимательном отношении к произошедшему "и необходимости сбалансированного подхода с тем, чтобы установить реальные причины и реальную хронологию произошедшего".

В пятницу в Сочи пройдут переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии, а также решили закрыть территорию Евросоюза для белорусской авиации.

Это вызвано инцидентом с самолетом Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После этого были задержаны находившиеся на борту бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга - гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

Дмитрий Песков

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