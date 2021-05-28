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Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений при изменении маршрута

Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений при изменении маршрута
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Росавиация объяснила задержку выдачи разрешений на полеты из Европы минуя воздушное пространство Белоруссии большим числом запросов от авиакомпаний.

В сообщении ведомства говорится, что "вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства РФ".

Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний, говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что за прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии выполнено 134 рейса. Также европейские авиакомпании выполнили 113 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам.

Ситуация с рейсами из Европы в Москву

Ранее сообщалось об отмене рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву. Авиакомпании намеревались выполнить полет, минуя территорию Белоруссии, но не получили соответствующего разрешения от российских авиавластей.

По словам представительницы австрийского министерства иностранных дел, авиакомпания Austrian Airlines действовала согласно решению саммита Европейского совета.

Позднее в МИД Австрии потребовали от РФ разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines.

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Лайнер посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, он позднее не подтвердился. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Росавиация ЕС Белоруссия

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