Власти Башкирии ограничат езду на электросамокатах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госсобрание-Курултай Башкирии введет правила, регулирующие в регионе использование электросамокатов и гироскутеров на региональном уровне, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Спикер собрания Константин Толкачев через пресс-службу объяснил, что, к примеру, в Уфе резко выросло количество прокатных самокатов, их стало около двух тысяч и пора начать наводить порядок в этой сфере, а городская инфраструктура и правовая база к этому пока не готовы.

"Местами в Уфе в хорошую погоду творится настоящая вакханалия. Прокатчики устраивают стихийные стоянки и перегораживают тротуары, самокаты лавируют между пешеходами на тротуарах и выезжают на проезжую часть, создавая угрозу ДТП", - отметил он.

"Предлагаются конкретные решения, например, ограничение скорости, запрет на управление малолетними детьми, ограничение использования электросамокатов на массовых праздничных мероприятиях и ряд других. В ближайшее время обсудим предложения с представителями всех заинтересованных сторон и выйдем на принятие решений", - уточнил он.

"Одни жесткие ограничения и запреты не решат проблему", считает Толкачев. Он добавил, что если самокаты и скутеры разрешить только в парках и прогулочных зонах, как предлагает ряд российских городов, вопрос безопасности пешеходов не снимется, а лишь станет более локальным.

Спикер напомнил, что и на федеральном уровне "готовится ряд решений" по урегулированию использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. "Но нам необходимо наводить порядок уже сейчас, в рамках действующего правового поля", - добавил он.

24 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики подготовить правила езды на самокатах.

21 мая этот же вопрос обсуждали в Мосгордуме с участием чиновников Департамента транспорта и решили, что нужно определить, где можно и где нельзя ездить на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности, где и какие вводить для них ограничения скорости. Также предлагалось ввести отдельные ограничения для тех, кто только начинает кататься на таких средствах, а нарушителей вносить в черный список и запретить им брать электросамокаты в аренду.