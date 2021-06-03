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ПМЭФ-2021

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов

Их проводят по делам о наездах на детей

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи СКР вместе с сотрудниками ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти пришли с обысками в офисы городских сервисов по аренде самокатов, сообщили в СК. Обыски начали, чтобы установить "все обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов".

Следественные действия затронули кикшеринговые компании Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. Обыски проводят по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

В пресс-релизе перечислены инциденты с наездами самокатов на детей, после которых были возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Дела по поручению и.о. руководителя ГСУ СКР по Петербургу переданы для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел.

1 июня в Колпинском районе мужчина 1971 года рождения в аллее парка на личном электросамокате наехал на четырехлетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами. Подозревамого нашли, 3 июня ему выберут меру пресечения.

3 июня в Невском районе мужчина на электросамокате наехал на пятилетнюю девочку и скрылся. Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Доследственная проверка проходит по факту наезда на четырехлетнего мальчика 2 июня в Московском районе. Подозреваемый управлял аренодованным электросамокатом.

Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, напомнили в СК.

В офисах компаний следователи искали изъять предметы и документы, представляющие интерес для уголовного производства, которые помогли бы в том числе установить личность виновника наезда на девочку в Невском районе.

СКР Петербург Whoosh Molnia Bolt Scoobee Red Wheels

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