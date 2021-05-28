Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к запуску

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb на стартовом комплексе космодрома Восточный. Архивное фото. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б", в которой накануне перед запуском спутников связи британской компании OneWeb были обнаружены неполадки, сообщили в "Роскосмосе".

"Ракета готова к повторной заправке и пуску 28 мая в 20:38 с Восточного", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Первоначально пуск был запланирован на четверг, однако незадолго до старта в "Роскосмосе" сообщили о переносе запуска на сутки по техническим причинам. По данным компании Arianespace, перенос пуска был вызван проблемами с электрооборудованием.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.