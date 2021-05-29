"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Очередная партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", сообщается в твиттере "Роскосмоса".

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 218 единиц.

Ракета стартовала в пятницу в 20:38 мск. Этот пуск стал третьим на "Восточном" в нынешнем году. Предыдущий запуск прошел 26 апреля.

Первоначально пуск был запланирован на четверг, но незадолго до старта в "Роскосмосе" сообщили о переносе запуска на сутки из-за технических неполадок. По данным компании Arianespace, перенос пуска был вызван проблемами с электрооборудованием.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.