Пуск "Союза" с Восточного отложен из-за проблем с электрооборудованием
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU -Перенос пуска с космодрома "Восточный" ракеты "Союз" со спутниками компании OneWeb вызван проблемами с электрооборудованием, сообщили в компании ArianSpace.
В сообщении компании поясняется, что пуск перенесен на сутки в связи с заменой одного элемента электрооборудования на ракете-носителе "Союз".
Ранее "Роскосмос" сообщил о переносе запуска на сутки из-за технических неполадок.
Ракета "Союз-2.1б" вечером 27 мая должна была вывести на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.
На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).