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Пуск "Союза" с Восточного отложен из-за проблем с электрооборудованием

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU -Перенос пуска с космодрома "Восточный" ракеты "Союз" со спутниками компании OneWeb вызван проблемами с электрооборудованием, сообщили в компании ArianSpace.

В сообщении компании поясняется, что пуск перенесен на сутки в связи с заменой одного элемента электрооборудования на ракете-носителе "Союз".

Ранее "Роскосмос" сообщил о переносе запуска на сутки из-за технических неполадок.

Ракета "Союз-2.1б" вечером 27 мая должна была вывести на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

Роскосмос ArianSpace Восточный OneWeb

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