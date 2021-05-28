Пулковская таможня перехватила "торты с начинкой" из драгоценностей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Таможенники в аэропорту "Пулково" обнаружили в багаже пассажира, вылетавшего в Китай, 1040 ювелирных украшений, упакованных в шесть коробок с надписью: "Торт Прага". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Браслеты, кольца, серьги, колье, подвески и броши, а также кольца, четки, сувенирные камни и кошельковых мышей он купил в России и хотел вывезти, не задекларировав.

Эксперты выяснили, что украшения сделаны из драгоценных металлов, янтаря и природного камня. Общую стоимость товаров оценили в более чем 4 млн рублей.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч.1 ст. 226.1 УК), поскольку в коробках у него был обработанный янтарь, янтарь агломерированный и гагат, которые в России включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Ему грозит от трех до семи лет колонии или штраф до 1 млн рублей.