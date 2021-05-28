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В отношении редактора DOXA Метелкина возбуждено дело о клевете

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В отношении редактора студенческого издания DOXA Владимира Метелкина СК возбудил уголовное дело о клевете на следователя в связи с предварительным расследованием, сообщил в Telegram глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Метелкина подозревают по ч. 2 ст. 298.1 УК", - уточнил он и опубликовал фото уведомление, которое Метелкин получил от следователя.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Метелкин и еще три сотрудника DOXA были задержаны по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. 14 апреля Басманный суд Москвы оставил их на свободе под запрет определенных действий, разрешив им входить из дома на одну минуту в сутки - с 23:59 до полуночи.

26 апреля Мосгорсуд разрешил им двухчасовые прогулки по утрам.

Поводом для претензий к сотрудникам DOXA стали опубликованные видеообращения об участии несовершеннолетних в несогласованных акциях и об их правах. Как утверждает защита, никакого вовлечения школьников к противоправным действиям в роликах не содержалось, а сами видео были удалены по требованию Роскомнадзора.

Адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев уточнил "Интерфаксу", что всем четверым фигурантам Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение по пп "а" и "в" часть 2 статьи 151 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий).

Чиков сообщил, что уголовное дело, по которому проходят фигуранты - это то же самое дело, по которому в феврале был заочно арестован соратник Алексея Навального Леонид Волков.

"Оно было возбуждено ГСУ СКР 22 января 2021 года. По этому делу в течение февраля-марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах", - добавил Чиков.

DOXA Владимир Метелкин Москва ВШЭ СКР Павел Чиков

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