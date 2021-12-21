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Опоздавших домой со свадьбы редакторов DOXA не стали арестовывать

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Дорогомиловский суд отказался арестовать по просьбе ФСИН редакторов студенческого издания DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метелкина, которые опоздали на 18 минут домой, возвращаясь с собственных свадеб. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

Гутникова и Метелкин, а также редакторы DOXA Наталья Тышкевич, и Армен Арамян находятся на свободе под запретом определенных действий. В частности, им разрешено выходить на прогулки только на два часа в сутки по утрам. 13 декабря они сыграли двойную свадьбу.

"Алла и Владимир в день их свадеб опоздали домой на 18 минут с прогулки, тем самым нарушив меру пресечения в виде запрета определенных действий, в связи с этим ФСИН ходатайствовала перед судом о переводе их под стражу", - объяснил адвокат.

Сейчас Дорогомиловский суд рассматривает дело редакторов по существу.

Адвокат Леонид Соловьев говорил "Интерфаксу", что всем четверым СК вменил пункты "а" и "в" часть 2 статьи 151 УК (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). Поводом для преследования стали видеоролики на сайте проекта о проблеме участия несовершеннолетних в зимних несогласованных протестах и об их правах. Защита утверждает, что призывов к школьникам в роликах не было, записи уже удалены по требованию Роскомнадзора.

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что по этому же уголовному делу в феврале был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

14 апреля Басманный суд Москвы оставил четырех редакторов на свободе под запрет определенных действий: им запретили выходить из дома с 00:00 до 23:59, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката без разрешения следователя. Позднее Мосгорсуд разрешил им ежедневные двухчасовые прогулки.

DOXA Москва Дорогомиловский суд ФСИН Алла Гутникова Владимир Метелкин

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