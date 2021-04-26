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Трем журналистам DOXA суд разрешил двухчасовые прогулки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил трех сотрудников студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич, и Армена Арамяна под запретом определенных действий, но разрешил им выходить из дома каждый день, с 8 до 10 утра. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Остальные ограничения для них остались в силе.

Апелляцию на меру пресечения Алле Гутниковой Мосгорсуд рассмотрит 28 апреля.

Все четверо стали фигурантами дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, по которому ранее был заочно арестован соратник Алексея Навального – Леонид Волков. Адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев говорил, что им в СК предъявили обвинение по пп "а" и "в" часть 2 статьи 151 УК (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий).

14 апреля Басманный суд запретил журналистам выходить из дома кроме как с 23:59 до полуночи, пользоваться любыми средствами связи и общаться с кем бы то ни было, кроме адвокатов.

Поводом для претензий к сотрудникам DOXA стали опубликованные видеообращения об участии несовершеннолетних в несогласованных акциях и об их правах. Как утверждает защита, никакого вовлечения школьников к противоправным действиям в роликах не содержалось, а сами видео были удалены по требованию Роскомнадзора.

DOXA была создана как студенческий журнал ВШЭ. После публикаций о несанкционированных уличных акциях в Москве летом 2019 года, вуз лишил журнал статуса студенческой организации.

Комментируя дело четырех сотрудников DOXA, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что издание, которое начиналось как студенческое, уже давно стало носить общественно-политический характер.

Владимир Метелкин Наталья Тышкевич Армен Арамян DOXA ВШЭ Басманный суд Мосгорсуд

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